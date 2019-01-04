Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Siyer-i Nebi Sınavı Yapılacak

Malazgirt'te Siyer-i Nebi Sınavı Yapılacak

1 saat önce

Malazgirt ilçesinde Hazreti Muhammed'in yaşamına ilişkin Siyer-i Nebi Sınavı yapılacak.

Malazgirt'te Siyer-i Nebi Sınavı Yapılacak, System.String[]
Malazgirt ilçesinde Hazreti Muhammed'in yaşamına ilişkin Siyer-i Nebi Sınavı yapılacak.

Muş Valiliği koordinasyonunda, Peygamber Sevdalıları Platformu Muş Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilecek sınav, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen okullarda yapılacak.

Sınavın ilçedeki ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik yapılacağı belirtildi.

Sınavda dereceye girecek öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:21 Kaynak: AA

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