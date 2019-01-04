Malazgirt'te Siyer-i Nebi Sınavı Yapılacak
1 saat önce
Malazgirt ilçesinde Hazreti Muhammed'in yaşamına ilişkin Siyer-i Nebi Sınavı yapılacak.
Malazgirt
ilçesinde Hazreti Muhammed
'in yaşamına ilişkin Siyer-i Nebi Sınavı yapılacak. Muş Valiliği
koordinasyonunda, Peygamber Sevdalıları Platformu Muş Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilecek sınav, Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından seçilen okullarda yapılacak.
Sınavın ilçedeki ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik yapılacağı belirtildi.
Sınavda dereceye girecek öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:21 Kaynak: AA
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