Malazgirt'te sosyal destek ödemelerinin ikinci etabı başladı - Son Dakika

Malazgirt'te sosyal destek ödemelerinin ikinci etabı başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri yapılan 1000'er liralık sosyal yardımı ödemelerinin ikinci etabı başladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri yapılan 1000'er liralık sosyal yardımı ödemelerinin ikinci etabı başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm tedbirleri alan kaymakamlık, ilçenin 12 mahallesi ve 74 köyünde muhtar ve imamlar tarafından oluşturulan ekiplerle hak sahiplerine ödemelerini yapıyor. Mengüçgazi Mahallesi muhtarı Rahmi Söğüt ve imamlardan Mehmet Emin Ateş, evleri tek tek dolaşarak imza karşılığında sosyal yardım paralarını vatandaşlara teslim etti. Sosyal yardım paralarını alan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet yetkililerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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