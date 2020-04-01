Malazgirt'te sosyal yardım ödemelerine başlandı - Son Dakika

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Malazgirt'te sosyal yardım ödemelerine başlandı
6 saat önce
Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara yapılan sosyal yardım ödemeleri başladı.
Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara yapılan sosyal yardım ödemeleri başladı.
Malazgirt PTT Şubesi görevlileri, virüs salgına karşı şubede önlem alarak gişe önlerine naylon branda çekti.
İlçe sakinlerinin belirli sayılarla ilçeye alındığı şubede, ailelere kimlik numaralarına göre ödemeleri yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:03 Kaynak: AA
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