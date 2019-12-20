Malazgirt'te SYDV mütevelli heyeti seçimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malazgirt'te SYDV mütevelli heyeti seçimi - Son Dakika

Malazgirt'te SYDV mütevelli heyeti seçimi

6 saat önce

Muş'un Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında (SYDV) bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.

Malazgirt'te SYDV mütevelli heyeti seçimi, System.String[]

Muş'un Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında (SYDV) bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.


Mütevelli heyetin muhtar üyelerinin seçimi, Malazgirt Kültür Merkezinde yapıldı. Divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündeme geçildi. 2019-2020 yılı mütevelli heyet seçimi, Vakıf Müdürü Yakup Bozkurt başkanlığında, muhtarların tek tek oylarını kullanmalarıyla başladı.


Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Kılıççı Köyü Muhtarı Metin Kılıç ve Danışmentgazi Mahalle Muhtarı Hasan Başaran, STK temsilcisi olarak Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Karakaya Köyü Muhtarı Mehmet Muhsin Özkahraman, 2020 yılı Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine seçildiler. - MUŞ

Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu, sosyal medya karıştı! Üniversite açıklama yaptı
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor

Son Dakika Haberleri
22:14 Tartıştığı çocuklarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
22:14 Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
22:14 Aydın'da yeni kütüphanenin kitaplarını eşekle taşıdılar - Son Dakika
22:14 Trabzon'da 16 yıl önce düşen uçaktaki İspanyol askerlerinin kalıntıları Madrid'de - Son Dakika
22:13 Adalar kaymakamı ve faytoncular derneği başkanından açıklama - Son Dakika
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:16:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malazgirt'te SYDV mütevelli heyeti seçimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]