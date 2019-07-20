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Malazgirt'te 'Tarla Günü' etkinliği

1 saat önce

Muş'un Malazgirt Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi.

Malazgirt'te 'Tarla Günü' etkinliği, System.String[]
Muş'un Malazgirt Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi.

Malazgirt Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tarla Günü'ne; İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncel, müdürlük çalışanları ve çok sayıda çiftçi katıldı. Malazgirt köylerinde düzenlenen etkinlikte, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında Döşemealtı ilçesini ziyaret eden Malazgirt Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendislerinin orada öğrendikleri verimli tarım çalışmaları Malazgirtli çiftçilere uygulamalı olarak gösterildi.

Malazgirt Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından çilek bahçesi hazırlanması ve verimli çilek üretimi hakkında çiftçilere bilgiler verildi.

Malazgirtli çiftçiler ise, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, "Çilek üretimi yapmak istiyorduk. Bu etkinlik bizler için çok faydalı oldu" dediler. - MUŞ
Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:44 Kaynak: İHA
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