Malazgirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için program düzenlendi - Son Dakika
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Malazgirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için program düzenlendi

02.07.2022 13:43
Malazgirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için program düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde tayini çıkan savcı ve hakimler için program düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde tayini çıkan savcı ve hakimler için program düzenlendi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen programda Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, kısa süre sonra ilçeden ayrılacak savcı ve hakimlere plaket verdi.

Protokol üyelerinin yeni görev yerlerine gidecek hakim ve savcılarla vedalaştığı programa, Vali Yardımcısı Mustafa Taş, Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk katıldı.

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Kaynak: AA

Malazgirt, Hisarcık, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için program düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malazgirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için program düzenlendi - Son Dakika
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