Malazgirt'te "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarı sergisi düzenlendi.
İlçenin Boyçapkın köyü ortaokulu bahçesinde düzenlenen sergiye vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Öğrenciler açısından çok verimli geçen sergide birbirinden güzel ve projeler sergilendi.
Sergiye Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Muş İl Meclis Başkanı Sait Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve öğretmenler de katıldı.
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