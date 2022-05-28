Malazgirt'te "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Malazgirt'te "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi

28.05.2022 10:43
Malazgirt'te "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Süphan Anadolu Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Süphan Anadolu Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi.

Öğrencilerin hazırladığı 50 projenin sergilendiği şenliğe katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'dan bilgi alan Demirer, projelerde emeği geçen öğrencileri tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ve kurum amirleri katıldı.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Malazgirt, Hisarcık, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt'te 'TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği' düzenlendi - Son Dakika


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