Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' Sergisi
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Malazgirt'te 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' Sergisi

7 saat önce

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Alparslan Anadolu Lisesindeki "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Alparslan Anadolu Lisesindeki "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında hazırlanan projeleri inceleyen Yalçın, başarılı çalışmalarından dolayı öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise yarının bilim adamlarını yetiştirirken, ilgi ve yeteneklerini bir şenlik havasında paylaşmak istediklerini belirtti.

Programa Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Malazgirt Alparslan Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Yıldırım, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Malazgirt'te 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' Sergisi

Malazgirt, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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