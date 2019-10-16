Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te TYP kuraları çekildi
Son Dakika Güncel Malazgirt'te TYP kuraları çekildi

Malazgirt'te TYP kuraları çekildi

40 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 60 kişi kurayla belirlendi.

Malazgirt'te TYP kuraları çekildi, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 60 kişi kurayla belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek adaylar için öğretmen evi konferans salonunda kura çekimi yapıldı.

Programda yer almak için başvuru yapan bin 290 kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 60 kişi belirlendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Yeşilbudak, yaptığı açıklamada, noter huzurunda kura çekimiyle adaletli bir dağılım yapmak istediklerini belirtti.

Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Mardin'in sınır ilçelerinde 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi
Trump'ın Türkiye kararı sonrası çelik sektöründe yeni süreç başladı MHP Lideri Devlet Bahçeli sakalını kesti Son dakika: Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:19:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te TYP kuraları çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]