Malazgirt'te üreme sağlığı eğitimi - Son Dakika
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Malazgirt'te üreme sağlığı eğitimi

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Aile Destek Merkezi'ndeki kursiyerlere yönelik üreme sağlığı eğitimi verildi.

Malazgirt'te üreme sağlığı eğitimi, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Aile Destek Merkezi'ndeki kursiyerlere yönelik üreme sağlığı eğitimi verildi.

Merkezin konferans salonunda İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Doktor Ayşe Betül Alıncak ve Ebe Nuray Kuyucu tarafından verilen eğitime kadınla ilgi gösterdi.

ADEM Genel Koordinatörü Akın Karıkutal, bu tür seminerlerin faydalı olduğunu belirterek, "Semineri düzenlememize katkı sunan Kaymakamımız Emre Yalçın'a ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bu seminerleri kursiyerlerimiz için düzenliyoruz. Kursiyerlerimiz burada hem kurs görüyor hem de böyle faydalı seminerlerle bilgi sahibi olabiliyorlar." diye konuştu.

Ayşe Betül , Malazgirt, Muş, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:58 Kaynak: AA
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