Malazgirt'te usta öğreticiler "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturdu - Son Dakika
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Malazgirt'te usta öğreticiler "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturdu

21.03.2022 13:11
Malazgirt'te usta öğreticiler "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturdu

Malazgirt ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atıl malzemelerden "1071 Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturdu.

Malazgirt ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atıl malzemelerden "1071 Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturdu.

Halk Eğitim Merkezi'nde eski buzdolabı, araba lastiği, televizyon, bavul, boya kutuları, kapı, dikiş makinesi gibi malzemeler kullanılarak kurulan kütüphane hizmete açıldı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, açılışta yaptığı konuşmada, geri dönüşümün hayatın her noktasında olması gerektiğini ve kütüphane için kitap desteği vereceklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Halk Eğitim Merkez Müdürü Fehmi İpek de söz konusu proje çerçevesinde bu kütüphaneyi kurduklarını ifade etti.

Farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan kütüphanenin açılışını yaptıklarını belirten İpek, "Biz de bu konuda yapacağımız çalışmalar için usta öğretici ve öğretmenlerimizle bir araya geldik. Neler yapabiliriz dedik ve yola koyulduk. Usta öğreticilerimizle 15 günde çok güzel sonuçlar aldık. Kendi masamızı sandalyemizi, köşe koltuklarını yaptık. Meyve kasalarını kitaplığa çevirdik. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Bugün kütüphanemizin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

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Emine Erdoğan, geri dönüşüm, Malazgirt, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malazgirt'te usta öğreticiler 'Geri Dönüşüm Kütüphanesi' oluşturdu - Son Dakika


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