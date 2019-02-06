Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Usta Öğreticilere "Oryantasyon Eğitimi" Verildi

Malazgirt'te Usta Öğreticilere "Oryantasyon Eğitimi" Verildi

18 dakika önce

Malazgirt Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapacak usta öğreticilere yönelik "oryantasyon eğitimi" düzenlendi.

Malazgirt'te Usta Öğreticilere
Malazgirt Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapacak usta öğreticilere yönelik "oryantasyon eğitimi" düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki eğitimde konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fehmi İbek, eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika vereceklerini söyledi. Oryantasyon eğitimi almayan öğretmen ve usta öğreticilerin kurs açamayacağını anlatan İbek, "O yüzden bu eğitimin büyük önemi var. Eğitim sonunda bir sınav olacak ve bu sınavda başarılı olan öğretmen ve usta öğreticilere 'oryantasyon' belgesi verilecek. Bu belgeyi almayı hak kazananlar, diledikleri halk eğitim merkezlerinde kurs açabilecekler." dedi.

Usta öğreticilere oryantasyon eğitimi veren Erhan Umurtağ ise katılımcılara eğitim sonunda 50 soruluk değerlendirme sınavı yapılacağını, 45 veya üzeri puan alanlara belge verileceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:53 Kaynak: AA

Malazgirt, Eğitim
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