Malazgirt'te vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti
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MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla Malazgirt Merkez Camii'ne akın etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:58 Kaynak: İHA
MUŞ (İHA) – Muş
'un Malazgirt
ilçesinde vatandaşlar Kadir Gecesi
dolayısıyla Malazgirt Merkez
Camii'ne akın etti.
Kadir Gecesinde başta Sultan Alparslan
ve şehit askerleri ile vatanı için canını seve seve veren şehitler için gerçekleştirilen Kur'an tilavetinin yanı sıra Mevlid-i Şerif okundu. Malazgirt İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü'nün yapmış olduğu vaazdan sonra, dua için eller semaya kalktı.
Cami çıkışı vatandaşlar hayırda bir birleriyle yarıştılar. Camiye gelen hemen hemen her vatandaşlara ölmüşlerinin hayrına ellerinde kek, meyve suyu, gül suyu, lokum getirerek camiden çıkan cemaate ve çocuklara dağıttılar. - MUŞ
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