Malazgirt'te vergi affı için müracaatlar başladı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Belediyesi, 17 Kasım'da resmi gazetede yayınlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin" kanun kapsamında borçların yapılandırılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7256 sayılı kanun kapsamında su, emlak, çevre temizlik, ilan, reklam, kira ve işgaliye gibi borçları yeniden yapılandırılıyor.

Vatandaşların biriken borçlarını peşin ödemeleri halinde faizler yüzde 90'a kadar sıfırlanacak, taksitli ödemelerde ise düşük faiz uygulanacak.

Yapılandırmadan yararlanacak vatandaşların en genç 31 Aralık kadar belediyeye başvurmaları gerekiyor.