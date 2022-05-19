Malazgirt'te "Ya İstiklal ya İzmihlal" tiyatro oyunu sahnelendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Microphone Sanat Grubu tarafından "Ya İstiklal ya İzmihlal" tiyatro oyunu sahnelendi.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı yurdun konferans salonunda düzenlenen tiyatro ilgi gördü.

Tiyatro oyununun yönetmeni Mehmet Sabri Aypatoğlu, yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken çektiği çilelerin sahnelendiğini söyledi.

Oyunu Türkiye'nin her köşesinde seyircilerle buluşturacaklarını ifade eden Aypatoğlu, şunları kaydetti:

"Oyunumuzla seyirciyi yüz yıl öncesine taşıyoruz, yakın tarihimizi yeniden yaşıyoruz. Bu toprakları vatan kılanların destanını anlatan oyunumuzla milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Ayrıca Türklerin Anadolu'ya açılan kapısı Malazgirt ilçesinde bu oyunu oynarken daha çok onur duyduk ve gururlandık."

Oyunun sonunda sahneye davet edilen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ise tiyatro oyununu çok beğendiğini belirterek, Microphone Sanat Grubu ekibine teşekkür etti.

Tiyatro oyununu, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler izledi.