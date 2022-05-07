Malazgirt'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı.
İlçe merkezindeki yaya geçitlerinde yapılan uygulamada, vatandaşlar güvenli geçişle ilgili bilgilendirildi.
Kaymakamı Yiğit yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, sürücülere trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıttı.
Yaya geçidinde uygulama yapılarak, sürücülerin yaya geçişlerinde daha dikkatli olmaları istendi.
Kaynak: AA
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