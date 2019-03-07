Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Yeşilay Haftası Etkinliği

Malazgirt'te Yeşilay Haftası Etkinliği

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle farkındalık standı açtılar.

Malazgirt'te Yeşilay Haftası Etkinliği, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle farkındalık standı açtılar.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Dinçer İpek, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri olarak topluma ve gençlere önemli mesajlar verebilmek, halkın bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini arttırmak istediklerini belirtti. Müdür İpek, "Her yıl okulumuzda Yeşilay ile işbirliği çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün de burada açtığımız farkındalık stantı ile zararlı alışkanlıklardan korunma yolları ve gençleri güvenli ve sağlıklı bir geleceğe taşıyabilmenin formüllerini içeren kitapçık, broşür ve dergiler dağıtılarak, farkındalık oluşturmak istedik. Bu çok anlamlı çalışma kapsamında bizlerden desteklerini esirgemeyen kaymakamlığımıza, milli eğitim müdürlüğümüz, Yeşilay yetkililerine ve bu anlamlı projede görev alan tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Açılan standı ziyaret eden vatandaşlar ise, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede önemli görevler yaptığını belirterek, bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

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