Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Yeşilay Haftası Etkinlikleri

Malazgirt'te Yeşilay Haftası Etkinlikleri

1 saat önce

7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Malazgirt'te Yeşilay Haftası Etkinlikleri, System.String[]
7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Okulun konferans salonunda yapılan programda; öğrenciler sigaranın, alkolün ve uyuşturucu maddelerin zararları ile ilgili şiirler okuyarak konuşmalar yaptılar. Öğrencilerin hazırladığı 'Teknoloji Bağımlığı' konulu tiyatro gösterisi ise yoğun ilgiyle izlendi.

Öğrencilerin hazırladığı tiyatro oyununu çok beğenen Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, çok anlamlı ve çok faydalı bir gösteri olduğunu ifade etti. Müdür Kaya, "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerimizin böyle anlamlı bir program hazırlamaları gerçekten çok faydalı ve çok anlamlı oldu. Maalesef ülkemizde teknoloji bağımlığı çok ileri seviyelere ulaştı. Bunlar ile ilgili yapmamız gerenleri öğrencilerimiz çok güzel bir tiyatro oyunuyla dile getirdiler" dedi.

Programın sonunda ise, Yeşilay Haftası ile ilgili animasyon ve video gösterisi izletildi. Programa Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Zekeriya Hannarici, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dinçer İpek, okul idarecileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:58 Kaynak: İHA

Malazgirt, Yeşilay Haftası, Güncel
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