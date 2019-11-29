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Malazgirt'te yol çalışması

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

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Muş'un Malazgirt ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, yaptığı açıklamada, ilçenin güzelleşmesi ve vatandaşların refah seviyesinin yükselmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bahar ayında başlatılan çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını anlatan Altın, şunları kaydetti:

"Hava şartlarını fırsat bilerek çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah kış mevsimi öncesi birçok çalışmamızı bitirmeye gayret edeceğiz. İlçemizi daha iyi yarınlara taşıyabilmenin gayreti, çabası içerisindeyiz. Bu bağlamda belediyemizce tüm mahallerimizde yeni yol açma, genişletme ve kumlama çalışmaları devam ediyor. Bununla birlikte ilçede yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarımız da titizlilikle sürdürülüyor."

Cengiz Altın, Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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