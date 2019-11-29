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Malazgirt'te yol yapım çalışması

7 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından kış mevsimi öncesi başlatılan yol açma ve kumlama çalışmaları devam ediyor.

Malazgirt'te yol yapım çalışması, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından kış mevsimi öncesi başlatılan yol açma ve kumlama çalışmaları devam ediyor.


Başlatılan yol açma ve kumlama çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, gayelerinin kış mevsimi öncesinde tüm mahallelerdeki yollarda kumlama çalışmasını yapmak olduğunu söyledi. Başkan Altın, "Bildiğiniz gibi yerel seçimlerde göreve geldiğimizde tek gayemiz ilçe halkına verdiğimiz vaatleri bir bir yerine getirmektir. Bizde bu bağlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gayemizden biri de ilçemizi güzelleştirerek, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek, onların sorunlarını kısada sürede çözmektir. Bahar ayından beri başlattığımız çalışma sezonumuzu verimli ve yoğun bir şekilde kullanmanın gayretinde olduk. Şimdi kış mevsimine girdik. Malumunuz burada kış mevsimi çetin geçmekte. Bizde hava şartlarını fırsat bilerek çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah kış mevsimi öncesi birçok çalışmamızı bitirmeye gayret edeceğiz. İlçemizi daha iyi yarınlara taşıyabilmenin gayreti, çabası içersindeyiz. Bu bağlamda belediyemizce tüm mahallerimizde yeni yol açma, genişletme ve kumlama çalışmaları devam ediyor. Bununla birlikte ilçede yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarımız da titizlilikle sürdürülüyor. Öte yandan olası yağmur suları baskınlarına karşın ilçemizde geniş kapsamlı menfez temizliği yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor" dedi. - MUŞ

Cengiz Altın, Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:41 Kaynak: İHA
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