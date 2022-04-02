Malazgirt'te zabıta ekipleri fırınları denetledi - Son Dakika
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Malazgirt'te zabıta ekipleri fırınları denetledi

02.04.2022 15:21
Malazgirt'te zabıta ekipleri fırınları denetledi

Muş'un Malazgirt ilçesinde fırınlar denetlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde fırınlar denetlendi.

Malazgirt Belediyesi zabıta ekiplerinin iş yerlerinin denetimiyle ilgili çalışmaları devam ediyor.

Ramazan dolayısıyla çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ilçedeki tüm fırınları denetleyerek, hijyen ve ekmek gramajlarını kontrol etti.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ramazan geçirmeleri için ekiplerin sürekli sahada olduğunu söyledi.

Altın "Her alanda denetimlerimize devam edeceğiz. Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Bu nedenle ramazan ayına hazırlıklı girdik. Denetimlerimiz devam edecek." dedi.

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Malazgirt, Zabıta, Altın, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malazgirt'te zabıta ekipleri fırınları denetledi - Son Dakika


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