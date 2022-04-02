Malazgirt'te zabıta ekipleri fırınları denetledi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde fırınlar denetlendi.

Malazgirt Belediyesi zabıta ekiplerinin iş yerlerinin denetimiyle ilgili çalışmaları devam ediyor.

Ramazan dolayısıyla çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ilçedeki tüm fırınları denetleyerek, hijyen ve ekmek gramajlarını kontrol etti.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ramazan geçirmeleri için ekiplerin sürekli sahada olduğunu söyledi.

Altın "Her alanda denetimlerimize devam edeceğiz. Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Bu nedenle ramazan ayına hazırlıklı girdik. Denetimlerimiz devam edecek." dedi.