Malazgirt'teki 1071 Zafer Anıtı çevresi yenilendi - Son Dakika

Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarının açtığı Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Zafer Anıtı bölgesinde çevre düzenlenmesi yapıldı.

Kentin en önemli simgelerinden olan ve 1987 yılında inşa edilen anıt alanında Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün talimatıyla başlatılan yenileme çalışması tamamlandı.

İl Özel İdaresi tarafından anıtın çevresine peyzaj çalışması ve seyir terası yapıldı.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, gazetecilere, Zafer Anıtı'nın çevre düzenlenmesinin tamamlandığını belirtti.

Tüm ilçeyi ve görkemli Malazgirt Kalesi'ni görebilen seyir terasının yapıldığını aktaran Demirer, şöyle konuştu:

"Ayrıca 16 Türk Cumhuriyetlerini temsil eden bayrak alanı, Anadolu'nun anahtarlarını simgeleyen Zafer Anıtı'nın boyaması tamamlandı. Anıt içinde bulunan Türk Bayrağı yenilendi. Zafer Anıtı alanımız yapılan çalışmalar ile çok daha güzel bir görünüme kavuşmuştur. İlçemize gelen misafirlerimiz için gezilecek ve görülecek yerlerin başında gelmektedir. Sayın Valimize tarihi ilçemize sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."