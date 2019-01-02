Malazgirt'teki Köy Okulunda Yeni Ana Sınıfı Açıldı
1 saat önce
Muş'un Malazgirt ilçesindeki Adaksu İlk Okulunda mevcut ana sınıfının yetersiz kalması nedeniyle yeni ana sınıfı açıldı.
Muş
'un Malazgirt
ilçesindeki Adaksu İlk Okulunda mevcut ana sınıfının yetersiz kalması nedeniyle yeni ana sınıfı açıldı.
Okulun talebi üzerine harekete geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
, söz konusu okula yeni bir ana sınıfı kazandırdı.
Ana sınıfının açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya
gerçekleştirdi. Kaya, ana sınıfının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Öğrenci ve veliler de emeği geçenlere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:03 Kaynak: AA
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