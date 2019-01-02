Son Dakika Haberleri: Malazgirt'teki Köy Okulunda Yeni Ana Sınıfı Açıldı

Malazgirt'teki Köy Okulunda Yeni Ana Sınıfı Açıldı

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Adaksu İlk Okulunda mevcut ana sınıfının yetersiz kalması nedeniyle yeni ana sınıfı açıldı.

Malazgirt'teki Köy Okulunda Yeni Ana Sınıfı Açıldı, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesindeki Adaksu İlk Okulunda mevcut ana sınıfının yetersiz kalması nedeniyle yeni ana sınıfı açıldı.

Okulun talebi üzerine harekete geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu okula yeni bir ana sınıfı kazandırdı.

Ana sınıfının açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya gerçekleştirdi. Kaya, ana sınıfının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrenci ve veliler de emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Muş, Malazgirt, Güncel
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