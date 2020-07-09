Malazgirt'ten batı illerine kurbanlık sevkiyatı devam ediyor - Son Dakika

Malazgirt ilçesindeki besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu birçok kente kurbanlık sevk ediyor.

Malazgirt Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kurban sevkiyatının devam ettiğini belirtti.

Taşsöken, "Batı illerine sevkiyatımız sürüyor. İlçemizde şuana kadar 1782 büyükbaş hayvan sevkiyatımız oldu. İlçemizde sevkiyatını yaptığımız kurbanlıklarımızın tamamı veteriner hekimlerimizin kontrolünden geçiyor." dedi.

Besicilerden İlhan Eren de 170 büyükbaş hayvanını İzmir'e götüreceğini belirterek, "Her yıl Malazgirt'ten kurbanlıkları batı illerine götürerek kurban pazarlarında satıyoruz. İşlerimiz iyi gidiyor." diye konuştu.