Malazgirt TÜGVA İlçe Başkanı Ertan Yurdakul oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malazgirt TÜGVA İlçe Başkanı Ertan Yurdakul oldu - Son Dakika

Malazgirt TÜGVA İlçe Başkanı Ertan Yurdakul oldu

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Başkanlığına Ertan Yurdakul atandı.

Malazgirt TÜGVA İlçe Başkanı Ertan Yurdakul oldu, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Başkanlığına Ertan Yurdakul atandı.

Yurdakul, yaptığı açıklamada, TÜGVA'nın dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunduğunu söyledi.

Her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulan vakıfta yer almanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Yaurdakul, "Bizler vakfımızın misyonuna uygun projeler yaparak ilçemizde çeşitli aktivitelerde bulunmayı hedefliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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