Malazgirt U-13 Futbol Takımı İstanbul'da

Yeşilay Cemiyeti, 1071 Malazgirt Spor Kulübü'nün takımlarından Malazgirt U-13 Futbol Takımı oyuncuları için etkinlik düzenlendi.

1071 Malazgirt Spor Kulübü'nce "Gençler Spor Yapsın, Bağımlılıktan Uzak Dursun" sloganıyla hayata geçirilen ve Yeşilay tarafından desteklenen "Hayata Sporla Yeşil Işık Yak" projesi kapsamında futbol eğitimi alan U-13 takımının oyuncuları Sepetçiler Kasrı'nda ağırlandı.



1071 Malazgirt Spor Kulübü Derneği Başkanı İbrahim Türeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençleri projeyle uyuşturucu, alkol sigara ve internet bağımlılıklarından koruyarak sporla hayata bağlamayı amaçladıklarını söyledi.



Türeli, projenin kısa zamanda başarıya ulaştığını belirterek, yetiştirdikleri sporcuların ve kurdukları takımların amatör liglerde mücadele etmeye devam ederek şampiyonluklar elde ettiklerini ifade etti.



Proje kapsamında, gençlerin sporun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de buluştuklarına dikkati çeken Türeli, "Kişisel gelişimleri olumlu etkileyecek faaliyetler yapıyorlar. Bu projeyi her türlü imkansızlığa rağmen hayata geçirmek, gençlerimizi sporla buluşturmak çok büyük ve zor bir işti. Fakat inanç ve sabırla çalıştık, gönül işi yaptık. Çocuklarımızın elde ettiği başarılar bizler için en büyük mutluluk kaynağı oldu. Projemizin ilçemizde yürütülmesini sağlayan, bize her konuda destek olan Yeşilay'a başta şahsım olmak üzere tüm Malazgirt halkı adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"Yeşilay, bizlere umut dalı uzattı"



Antrenör Doğan Tali de zorluklarla mücadele eden çocukların büyük emek vererek şampiyon olduklarını kaydetti.



Yeşilay'ın kendilerine umut dalı uzattığını vurgulayan Tali, "Bizler bu dala tutunmaya çalıştık, spor sayesinde çocuklarımızı kötü alışkanlıktan kurtarıp, uzak durmaları sağladık. Çocuklarımızın daha güzel başarılar elde edeceklerine gönülden inanıyorum." ifadesini kullandı.



Kulübün Kaleci Antrenörü Servet Özdemir ise zor şartlar altında çalışan çocukların maçlara ve antrenmanlara katılabilmek için 150 kilometre yol gittiklerini aktardı.



Özdemir, Muş'ta hava sıcaklığının eksinin altında seyrettiği günlerde kısıtlı imkanlarla çalışmalarını sürdüren çocukların azim ve inançla büyük başarılar elde ettiklerinin altını çizdi.



Çocukların ilk kez İstanbul'a geldiklerini ifade eden Özdemir, "Bu çocuklar çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan birer savaşçılar. Şu an İstanbul'da oldukları için mutlular. Hayatlarında ilk defa denizi görüp, vapura bindiler. çocukların heyecanı ve yaşadıkları mutluluğa katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum ve biliyorum ki bu güzel çocuklar hayallerini gerçekleştirmek için vazgeçmeden mücadele etmeye devam edecekler bizler de her zaman yanlarında duracağınız." dedi.



Futbolcu Sedat Özdemir de kısıtlı imkanlarla şampiyon olmayı başarmalarından dolayı gururlu olduğunu dile getirerek, spor sayesinde alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durduklarını belirtti. Yeşilay sayesinde güzel faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Özdemir, sporla elde ettikleri başarılar sayesinde geleceğe umutla baktıklarını dile getirdi.



Futbolcu Ömer Ören (13) ise dün akşam Başakşehir-Fenerbahçe maçını statta izlediklerini anlatarak, "Hayatımda hiç bu kadar heyecanlı bir atmosferde bulunmamıştım. Hayranı olduğum futbolcu abilerim sahada top oynarken onları tribünden seyrettim ve bir gün onlarla aynı sahada futbol oynadığımı hayal ettim. İnanılmaz keyifli anlar yaşadım." şeklinde konuştu.

