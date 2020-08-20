Malazgirt ve Ahlat şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika

Malazgirt ve Ahlat şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor

Etkinliklerin yapılacağı ve "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisi (drone) Ahlat ilçe merkezi Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile röportaj Ahlatlı vatandaşlardan Mehmet Ünal Gürbüz ile röportaj Ahlatlı esnaf Halil Adıyaman ile röportaj Ahlatlı...

Malazgirt ve Ahlat şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor, System.String[]

Etkinliklerin yapılacağı ve "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisi (drone)

Ahlat ilçe merkezi

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile röportaj

Ahlatlı vatandaşlardan Mehmet Ünal Gürbüz ile röportaj

Ahlatlı esnaf Halil Adıyaman ile röportaj

Ahlatlı Sebahattin Bildirici ile röportaj

Malazgirt ve Ahlat şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerin yapılacağı alanlarda hazırlıklar devam ediyor

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban:

"Etnospor ve festival alanımızı büyük bir hızla hazırlıyoruz. Eksiğimiz de yok gibi. Pandemi konusunda da gerekli tedbirleri alıyoruz"

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın:

"Geçen yıl da çok güzel oldu. İçimizde büyük bir heyecan var"

MUŞ/BİTLİS - İBRAHİM YALDIZ/ŞENER TOKTAŞ - Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünün kutlanacağı alanlarda hazırlıklar sürüyor.

Malazgirt Danişmentgazi Mahallesi'nde etkinliklerin düzenleneceği "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda giriş kontrol ünitesi, 250 otobüslük otopark, otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı ile dinlenme yerleri yapıldı.

Etkinliklerin görkemli kutlanması için parkta yürütülen 3. etap çalışmalarıyla 238 hektar alanda yüz tanıma sistemli güvenlik kamerası, 160 bin metrekarede ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması, idari bina, misafirhane, bin metreküp su deposu, yürüyüş yolu, etnospor sahaları, otağlar ve hipodrom ile çocuk oyun alanı inşa edildi.

Türkler'in Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta ise "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki hazırlıklar devam ediyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam"dan biri olan Ahlat'ta, Malazgirt ruhunun yeniden yaşatılması ve birbirinden renkli etkinlikler için 37 kıl çadırın kurulduğu 400 bin metrekarelik alanda, karakucak, yağlı ve şalvar güreşi, atlı okçuluk, okçuluk, kökbörü yarışmaları ve geleneksel el sanatları çarşısı bölümleri oluşturuldu.

"İçimizde büyük bir heyecan var"

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinliklere katılımını heyecanla beklediklerini belirterek, "Yılda bir buraya gelmesinden dolayı bölgemizde, coğrafyamızda ve halkımızda büyük bir heyecan var. Geçen yıl da çok güzel oldu. İçimizde büyük bir heyecan var." dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bu yıl yine Okçular Vakfı ile 22 Ağustos'ta başlatacakları Malazgirt Zaferi etkinliklerinin 26 Ağustos'ta sona ereceğini bildirdi.

Bu kapsamda el sanatları, etnospor, yöresel zenginlikler ve okçuluğun sergileneceği bir çalışmayı hep beraber icra edeceklerini anlatan Çoban, "Etnospor ve festival alanımızı büyük bir hızla hazırlıyoruz. Eksiğimiz de yok gibi. Pandemi konusunda da gerekli tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

Etkinlik alanında biri han olmak üzere yaklaşık 37 çadırın bulunduğunu ve salgına rağmen yüksek bir talep olduğunu aktaran Çoban, bu konuda Okçular Vakfı ile bir çerçeve çizmeye çalıştıklarını söyledi.

Misafirlerin mağdur olmaması, icra edilecek sportif aktivitelerin rahatlıkla gerçekleşmesi için bütün çalışmaların yapıldığını dile getiren Çoban, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Belediyelerimizin davetimize iştirakleri bizi mutlu etti. Çadırların tamamı doldu. Esnaf çarşımızda yöresel ürünlerimizi sergileyeceğiz. Bu da ticari anlamda bir katkı sunacak. Kültür Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'nin muhtelif illerinden el sanatlarını burada sergileyeceğiz. Bu alan her zamanki gibi ihtişamlı bir çalışmayla sizleri kucaklayacak. Festival bittikten sonra bu alan Millet Bahçesi olarak Ahlatımızın ve bölgemizin hayatında yer alacak. Şimdiden hayırlı olsun. Hiçbir sıkıntımız yok. Okçular Vakfı ile ilgili kamu kuruluşlarıyla çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz."

Milli Park Saha Koordinatörü Ziraat Mühendisi Felat Şengal de 26 Ağustos'taki kutlamalar için bütün alanlarda sorunsuz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

"İdari binamız ve misafirhanemiz bitme aşamasında. Camide dekorasyon çalışmaları sürüyor." diyen Şengal, "Dekoratif aydınlatmalar tamamlandı. Sahadaki çalışmaların büyük bir kısmı bitti. Vatandaşlar, 26 Ağustos öncesi ve sonrasında sürekli geleceklerdir. Malazgirt, Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır." ifadesini kullandı.

Hazırlıklara vatandaşlardan destek

Malazgirtli Erkan Tugay, etkinliklerin yapılacağı 26 Ağustos'u heyecanla beklediklerini belirterek, "Belediye ve halkımız elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanımızı heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Suat İnce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinliklere katılacak olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini anlattı.

Ahlatlı Mehmet Ünal Gürbüz de Ahlat'ın Türklüğün tapusu, Anadolu'nun kapısı hükmünde olduğunu ifade ederek, "Bu manada Cumhurbaşkanının ve devlet kademelerinin Ahlat'ı ziyaret etmesi bizi fazlasıyla mutlu etmektedir. İnşallah pandemi süreci bir an önce geçer memleketimiz daha huzurlu ve mutlu şekilde bu etkinlikleri sürdürmeye devam eder." dedi.

Esnaf Halil Adıyaman da Malazgirt Zaferi kutlamalarını heyecanla beklediklerini ifade ederek, "Bu etkinliklerin esnafına çok büyük katkısı var. Esnaf, aileler ve halk, bunu sabırsızlıkla bekliyor. Herkesi etkinliklere davet ediyoruz." duyurusunu yaptı.

Sehabattin Bildirici de etkinliklere ilişkin "1071, Anadolu'nun bayraklaştırılması ve bayrağın altında bayramlaştırılmasıdır." dedi.

Malazgirt, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 11:34

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malazgirt ve Ahlat şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika

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