Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde dezenfekte çalışmaları sürüyor, System.String[]

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Malazgirt'te bir çok noktada dezenfekte çalışması yürüten ekipler, cadde ve sokakları da tazyikli suyla yıkıyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Cengiz Altın, İtfaiye, Temizlik ve Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekiplerce temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar başta olmak üzere her yerde çalışma yaptıklarını belirten Altın, belli noktalarda da dezenfekte çalışması yürütüldüğünü vurguladı.

Esnaf Özcan Çetinkaya, çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Altın ve ekiplere teşekkür etti.

Bulanık

Bulanık Belediyesi Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ilçede temizliği en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı çarşı merkezini köpüklü suyla yıkadıklarını ifade eden İlidi, "Bu zor süreçte belediye olarak itfaiye müdürlüğümüzle gerekli temizlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardık. Çevre temizliği çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden caddelerde, parklarda, çöp kutularında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının yanında köpüklü ve tazyikli su ile yıkama çalışmalarını hassasiyetle yerine getirdi. Vatandaşların da kendi evlerinde ve bahçelerinde temizlik önlemleri almasını istiyorum." diye konuştu.

Malazgirt, İtfaiye, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:22 Kaynak: AA

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