Malazgirt Zafer Anıtı'nda çevre temizliği

MUŞ (İHA) – Ağrı'nın Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Zafer Anıtı bölgesinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

MUŞ (İHA) – Ağrı'nın Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Zafer Anıtı bölgesinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında yapılan çalışmada yaklaşık 10 yükümlü tarafından Malazgirt 1071 Zafer Anıtı ve Malazgirt Şehitliği'nde bayrak değişimi, temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıldı. Programa Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Ağrı Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ağrı Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir, Patnos Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, Patnos Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Ali Yüce, Patnos Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Onur Akutay ile denetimli serbestlik altındaki yükümlüler katıldı. Program kapsamında Malazgirt İlçe Müftülü imamları tarafından şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okunmasının ve dua edilmesinin ardından Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir bir konuşma yaptı. Daşdemir, "Cumhuriyet Savcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Malazgirt Şehitlik Anıtı'nda Bakanlığımızın bilgisi dahilinde temizlik çalışmaları yapıldı. Malazgirt ilçemizin önemini hepimiz biliyoruz. Burada tarihi simgeleyen anıtlarımızın temizlik çalışmalarını yapan denetim serbesti kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferimizin 3. yıldönümü sebebi ile böyle anlamlı bir etkinlik organize edildi. Tüm yurtta şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, milletimizin demokrasiye olan inancı ve bağlığının gelecek nesillerimize aktarılması için toplumun her bireyine büyük görev düşmektedir. Adalet Bakanlığımızın denetim serbestliği uygulamaları kapsamında kamu yararına çalıştırılan denetim serbestlik yükümlülerinin şehitliklerin temizliği ve onarımında çalıştırılmasının faydalı olacağından ve bu kapsamda müdürlüğümüzce cumhuriyet başsavcılığı koordinasyonunda böyle bir etkinlik yapılmıştır. Şehitliklerimizde yapılması planlanan temizlik bakım onarım çalışmalarının yerine getirilmesi için gerekli hassasiyet gösterilerek burada bir çalışma yürütülmüş. Ceza infaz mevzuatı kapsamında halen Malazgirt merkezde farklı kamu kurumlarında kamuya yararlı bir işte ve ücretsiz çalıştırılmak üzere olan yükümlülerin belirtilen etkinliğin gerçekleştirilmesi için 17-19 Temmuz tarihleri arasında Malazgirt Şehitlik Anıtı'nda temizlik, bakım ve onarım çalışması yapılmış ve eş zamanlı olarak Patnos ilçe merkezi ve Ağrı Tutak ilçe merkezine bağlı şehitliklerimizde şehit naaşlarının bulunduğu mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yapılmış olup, Patnos Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Beraberlik Günü anma etkinlikleri ve Çanakkale şehitleri konulu seminerler düzenlenmiştir. Ben bu faaliyetleri gerçekleştiren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum, kıymetli kaymakamlarımıza, başkanımıza, meslektaşlarımıza, müdürlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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