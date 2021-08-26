Malazgirt Zafer Kupası Bisiklet Yol Yarışları 30 Ağustos'ta Muş'ta yapılacak

Malazgirt Zafer Kupası Bisiklet Yol Yarışları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Muş'ta düzenlenecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç ve büyük erkekler kategorilerinde düzenlenecek organizasyon, 30 Ağustos Pazartesi günü Bulanık İlçesi ve Malazgirt Zafer Anıtı'dan başlayacak.

Yarışlar sonunda ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya verilecek.