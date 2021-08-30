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Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları - Son Dakika

Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları

30.08.2021 17:42

- Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları Malazgirt'ten start alan 34 milli sporcu 142,5 kilometre pedal çevirdi Muş'ta Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muş Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları kapsamında büyükler ve gençler kategorilerinde...

- Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları

Malazgirt'ten start alan 34 milli sporcu 142,5 kilometre pedal çevirdi

MUŞ - Muş'ta Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muş Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları kapsamında büyükler ve gençler kategorilerinde "Bisiklet Türkiye Şampiyonası" düzenlendi.

Malazgirt Zafer Anıtı'ndan yarışa başlayan büyükler kategorisindeki sporcular 142,5 kilometre, Bulanık Belediyesi önünde yarışa başlayan gençler kategorisindeki sporcular ise 112,5 kilometre pedal çevirerek Muş'a ulaştı. İstasyon Caddesi'ni kullanarak Belediye Meydanı'na gelen sporcular, şehir turunun ardından tarihi Murat Köprüsü'ne geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş güvenlik önleminin alındığı parkurda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 34 milli sporcu kıyasıya mücadele ederek birincilik için ter döktü.

Büyükler kategorisindeki yarışta Spor Toto Spor Kulübü Derneği birinci, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ikinci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncü olurken, gençler kategorisinde ise Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü birinci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci ve Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü de 3 olma başarısı gösterdi.

"Spor yapan bir milletin zihnide açık olur"

Tarihi Murat Köprüsü'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, bugün burada ilkini düzenledikleri bisiklet turnuvasının ödül töreni için bir araya geldiklerini söyledi. Tarihi Murat Köprüsü etrafındaki Sultan Alparslan Parkı'nın bundan sonraki süreçte de nice güzel spor aktivitelerine ev sahipliği yapması temennisinde bulunan Vali Gündüzöz, "Sadece bisiklet sporu değil, kayaklı koşu olsun, koşu olsun, yine nehirde kano sporu olsun, her türlü alanda gençlerimiz ve her yaşta insanımız burada spor yapma imkanına sahip olacaklar. Spor yapan bir milletin zihnide açık olur. Huzurlu bir toplum olur. Dolayısıyla spor her yaş için yapılması gereken önemli bir aktivite. Bisiklet sporu, Türkiye açısından aslında çok uygun bir spor. Çok güzel rotalarımız var ama bunları işler hale getirmek lazım. Alt yapısını kurmak lazım. Bizimde gayretimiz bu. Seneye inşallah daha büyük organizasyonlara davet ediyoruz. Bu çok güzel bir etkinlik oldu. Sporcularımız Malazgirt ve Bulanık ilçelerinden geldiler" dedi.

"Önümüzdeki yıl bin kişiyle Muş sokaklarında dolaşacağız"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da, salgından önce yılda yaklaşık 95 organizasyon yaptıklarını anımsatarak, "Muş'ta daha önce hiç organizasyon yapmamıştık. İlk defa Muş'a geldim. İnanılmaz güzel bir şehir. Burası bisiklet sporuna çok yakışıyor. Önümüzdeki yıl bin kişiyle Muş sokaklarında dolaşacağız. Yolda inanılmaz bir emniyet tedbiri vardı. Belediye tarafından bisiklet yolları açılmaya başlanmış. Gittiğimiz her ilde bisiklet yollarını artırarak devam ettiriyoruz. Halkı özendiriyoruz. Özendirerek bisiklete biniyoruz. Bunlar çok güzel şeyler" ifadelerini kullandı.

Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından takdim edildi.

Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları
Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları

Malazgirt, Bisiklet, Türkiye, Muş, Yerel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları - Son Dakika


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