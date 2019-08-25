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Malazgirt Zaferi etkinliklerinde güreş müsabakalarına ilgi

4 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı güreş müsabakaları ilgiyle izlendi.

Malazgirt Zaferi etkinliklerinde güreş müsabakalarına ilgi, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı güreş müsabakaları ilgiyle izlendi.


Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi kutlamaları renkli görüntülerle devam ediyor. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi kutlamalarında Kırgız Türkleri kök börü, atlı okçuluk ve cirit gibi etkinliklerde görev alırken, ülkenin dört bir yanından gelen güreşçiler ise kutlama alanında hünerlerini sergiledi. Vatandaşlar, birbirinden çekişmeli geçen yağlı güreş müsabakalarını ilgiyle izledi. Ahlat Belediyesinin ev sahipliğinde Malazgirt Zaferi etkinliklerinin çeşitli gösterilerle devam ettiğini dile getiren vatandaşlar, ata sporu olan yağlı güreş müsabakalarının etkinliklere renk kattığını ifade ettiler. - BİTLİS

Malazgirt, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:57 Kaynak: İHA
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