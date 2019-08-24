Son Dakika Haberleri: Malazgirt Zaferi etkinliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi
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Malazgirt Zaferi etkinliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" olarak nitelendirilen Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

"1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisine gelenler, Kırgız Türklerinin kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakaları ile beşik, gelin alma ve tuşo (bebeğin ilk adımı) toyu gösterilerini ilgiyle izliyor.

Alandaki çadırlarda sergilenen geleneksel el sanatları ürünlerini inceleyerek alışveriş yapan vatandaşlar, Okçuluk Vakfınca oluşturulan bölümlerde de ok atıyor, ata biniyor.

Çocuklar da kendileri için hazırlanan bölümlerde geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak eğleniyor.

Diyarbakır'dan Ahlat'ta gelen Eyüp Bilen, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kök börü ve atlı okçuluk oyunlarının etkileyici olduğunu söyledi.

İlk kez atlı okçuluk oyunlarını görme imkanı bulduğunu belirten Bilen, "Bu etkinlikleri izlemeye geldik. Atalarımızın nasıl savaştıklarını gördük. Malazgirt Zaferi'ni kutluyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Ailesiyle Erzurum'dan Ahlat'a gelen Harun Sümer ise program kapsamında güzel etkinliklerin düzenlendiğini vurgulayarak, Ahlat'ın tanıtımına sundukları katkıdan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer yetkililere teşekkür etti.

Altay Atlı Okçuluk ve Geleneksel Savaş Sanatları Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Davut Çakır da geleneksel atlı okçuluk ve Türk atlı okçuluğu yaptıklarını aktardı.

Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında alanda gösteri gerçekleştirdiklerini dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Yaptığımız gösterilerle atalarımızın bize bıraktığı mirası ve dünya tarihinde en iyi oldukları becerileri sergilemeyi amaçlıyoruz. Onlar kadar iyi olamasak da bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. At üzerinde ok atma, kılıç ve mızrak kullanma gibi faaliyetleri yaptıktan sonra Malazgirt Savaşı'nın canlandırmasını yaparak insanlarda bir duygu bırakmaya çalışıyoruz. Gösterilen ilgiden memnunuz."

Malazgirt, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:27 Kaynak: AA
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