Malazgirt Zaferi kutlamaları KKTC'den başlayacak

Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Kıbrıs, bizim gözyaşı ve kan döktüğümüz, uğrunda mücadele ettiğimiz toprak parçası ve vatandır.

Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Kıbrıs, bizim gözyaşı ve kan döktüğümüz, uğrunda mücadele ettiğimiz toprak parçası ve vatandır. Dolayısıyla Anadolu'nun fethi, 1071 etkinliklerini gerçekleştirirken, bunun birinci adımının Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti olmasını uygun gördük. Bizim medeniyetimizin ve inancımızın kök saldığı yıllardan itibaren Kıbrıs, Akdeniz, dünya ve bizler için önemli oldu." dedi.

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt, Bitlis'in Ahlat ilçesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hazırlıklarda sona gelindi. 23-26 Ağustos arasında Malazgirt ve Ahlat'ta eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlikler kapsamında bu sene ilk kez Kıbrıs'ta basın toplantısı düzenlenecek.

Etkinlik ve kutlamalarla ilgili AA muhabirine bilgi veren Yıldız, bu yıl Anadolu'nun fethinin ve Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünü idrak edeceklerini, şehitleri anıp zaferi kutlayacaklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte kutlamalarda bir ahitleşme ve birlik olacağını belirten Yıldız, "Tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet. Bir olacağız, birlik olacağız ve birlikte Türkiye olacağız. Bu söylemin en uygun olduğu yerin Malazgirt olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Yıldız, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl da burada bu birlik ikrarını ve ahitleştirmeyi gerçekleştirecek. Anadolu bizim vatanımızdır ve vatan üzerinde gözyaşı döktüğümüz, acılar çektiğimiz hüzünler ve sevinçler yaşadığımız, zaferler kazandığımız, kanımızı ve gözyaşımızı döktüğümüz toprağın adı. Vatan anadır ve ana yurt Anadolu'dur. Aynı şekilde Kıbrıs, bizim gözyaşı ve kan döktüğümüz, uğrunda mücadele ettiğimiz toprak parçası ve vatandır. Dolayısıyla Anadolu'nun fethi, 1071 etkinliklerini gerçekleştirirken, bunun birinci adımının Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti olmasını uygun gördük. Bizim medeniyetimizin ve inancımızın kök saldığı yıllardan itibaren Kıbrıs, Akdeniz, dünya ve bizler için önemli oldu."

Kıbrıs'ın 1571 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında fethedildiğini ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla uğrunda mücadele edilen bir toprak parçası olduğunu ifade eden Yıldız, "Bu yıl anma etkinlikleri programını Kıbrıs'tan basın toplantısıyla başlatmış olacağız. Oradan Kıbrıslı gençler ve gazeteci arkadaşlarımızla beraber Malazgirt ve Ahlat'a geleceğiz. Malazgirt ve Ahlat'ta 23-24-25-26 Ağustos'ta eş zamanlı etkinlikler düzenlenecek." diye konuştu.

81 ilden bütün vatandaşları Ahlat Selçuklu Mezarlığına davet ettiklerini, Selçuklu kabristanlığının Anadolu'nun vatan olduğuna dair bir mühür olduğunu dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Malazgirt ve Ahlat'ta 23-26 Ağustos arasında bulunmak tarih ve medeniyet önünde bir duruştur. Biz şuna inanıyoruz, medeniyetlerin 3 değişmez esası vardır, insan, zaman ve mekan. Okçular Vakfı olarak bu esastan hareketle istiyoruz ki insanımız ve gencimiz geleceğe baksın ve gelecekte hayaller kursun. Yapay ve robotik zekayı, kodlamayı, inovasyon ve dijitalizmi konuşsun ama geçmişini ve köklerini bilsin. Biz inanıyoruz ki geçmişi olmayanın geleceği yoktur. Ünlü bir düşünür 'bin yılını hesap edemeyenler millet olamaz' der. Bizim bin yıllık varoluş mücadelemizin ve varoluş hikayemizin başladığı yer, Ahlat ve Malazgirt'tir. Bu bakımdan burayı anlamlı buluyoruz. Ahlat'ta mehterle bir bayrak yürüyüşü yapacağız."

Geçen sene 300 metrelik bir bayrakla Ahlat'ta yürüyüşleri olduklarını hatırlatan Yıldız, "Selçuklu kabristanlığı ziyaret edilecek ve mesire alanında 16 tematik çadır bulunacak. Orada Kültür Bakanlığı ile yapmış oldukları işbirliği protokolü çerçevesinde ünlü sanatçılar sahne alacak. Atlı okçuluk, cirit gösterileri ve temsiller olacak. 3 gün sürecek etkinliklerde gençler, geleneksel oyunlar ve sporlar anlamında yağlı, aba ve şalvar güreşleriyle tanışacaklar. Akşam da konser ve sanatçıların gösterileri olacak. 3 gün boyunca Ahlat ve Malazgirt'te bu etkinlikler devam edecek. 26 Ağustos'u her yıl bir ahitleşme günü olarak artık ilan ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt ve Ahlat'ta olacak ve Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşımıza hitap edecekler" diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bir olmak ve beraber olmanın ikrarında bulunacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devletin ilelebet bu anlayışla bu topraklarda var olacağımızı bütün dünyaya haykırmış olacağız. Bin yıldır bu topraklardayız, 2 bin 200 yıllık bir devlet geleneğimiz ve aklımız, bin 400 yıllık medeniyet geleneğimiz var. Aynı milletin çocuklarıyız. 300 yıl Selçuklu, 600 yıl Osmanlı, 100 yıl cumhuriyetle beraber bir vatan toprağında, yaşamanın onurunu ve şerefini yaşayacağız. Gençlerimiz Malazgirt ve İstanbul'un fethi kutlamalarıyla bir tarih şuuruna ve bilincine, medeniyet, vatan şuuruna ulaşsınlar istiyoruz. KKTC bağımsız bir devlettir. Orada yapacağımız bir basın toplantısıdır. Bundan da kimsenin rahatsız olmasına gerek olmadığını düşünüyoruz. Yavru vatan olarak kabul ettiğimiz Kıbrıs, elbetteki bizimdir. Kimsenin orada boş hayaller kurmasına göz yumup, fırsat veremeyiz. Orada olacağız, orada bulanacağız. Kıbrıs'taki vatandaşlarımıza bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha bütün dünyaya haykırmış olacağız. Daha sonra Kıbrıslı gençler ve basın mensubu arkadaşlarla Malazgirt ve Ahlat'a geçeceğiz."

Yıldız, etkinliğe KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan'ı da davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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