Son Dakika Haberleri: "Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 bin kişi katıldı"
Son Dakika Güncel Haber

"Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 bin kişi katıldı"

21 dakika önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına ilişkin, "26 Ağustos'ta gerçekten Malazgirt tören alanında Türkiye'nin kalbi attı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına ilişkin, "26 Ağustos'ta gerçekten Malazgirt tören alanında Türkiye'nin kalbi attı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bin kişi Malazgirt tören alanında toplandı." dedi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Malazgirt Zaferi kutlamalarına ilişkin gazetecilere açıklama yapan Gündüzöz, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini dosta düşmana ilan ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından insanların Malazgirt ruhunu yaşamak için ilçeye geldiğini vurgulayan Gündüzöz, "26 Ağustos günü gerçekten Malazgirt tören alanında Türkiye'nin kalbi attı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bin kişi Malazgirt tören alanında toplandı. Törenlere iştirak eden tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda törenlerin her yıl daha güzel geçmesini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Gündüzöz, etkinliklerin düzenlenmesinde büyük emeği bulunan Okçular Vakfına teşekkür ettiğini belirtti.

Gündüzöz, meselenin manevi, milli ve kültürel yönünün her şeyin ötesinde olduğunu dile getirerek, 20 bin nüfuslu bir ilçenin bir günde 100 bin kişiyi ağırladığının altını çizdi.

"İnsanlar Çanakkale gibi Malazgirt'e gelecek"

İlçedeki etkinliklerin geliştirilerek devam ettirileceğini bildiren Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Burada ekonomik aktivite kadar gençlerimizin, çocuklarımızın o günkü ruhu tekrar yaşaması da önemli. Buradaki tesislerin gelişmesiyle, törenlerin düzenlenmesiyle, gelecek çocuklarımız, gençlerimiz buranın ruhunu daya iyi yaşayacak, buraların nasıl vatan edildiğini daha iyi görecekler. Bundan sonra yıl boyunca Çanakkale'de olduğu gibi öğrencilerimiz, gençlerimiz ve büyüklerimiz Malazgirt'e gelecek ve burada kalacaklar. Hem Malazgirt hem de Türkiye açısından milli ruhun sürekli canlanması hadisesi gerçekleşecek. Ekonomik boyutuyla da yıla yayılarak Malazgirt ve Muş'a önemli katkıları olacak."

Malazgirt, Türkiye, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu
Erdoğan'ın "güvenli bölge" çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a çağrı: Türkiye'ye yaptırım uygulayın Soylu: "Uyuşturucu meselesi Türkiye için öncelikli güvenlik meselelerinden birisidir"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:03:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 bin kişi katıldı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]