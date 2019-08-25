Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı

Malazgirt Zaferi'nin 948'inci Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kültür Festivali, Ordu'da sona erdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, Ordu Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kutlanan Malazgirt Zaferi'nin 948'inci Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri ve Spor Kültür Festivali'nin kapanış programı gerçekleştirildi. Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleşen etkinlik kapsamında düzenlenen okçuluk turnuvasına, Türkiye, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ülkelerinden 100'e yakın sporcu katıldı.



Festival kapsamında organize edilen 3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması'nda dereceye giren sporculara hediyelerin ve kupalarının takdim edilmesi ile etkinlik sona erdi. - ORDU