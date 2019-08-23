Ordu'da, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor festivali düzenlendi.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen festival, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilecek Uluslararası Okçuluk Turnuvası için kente gelen Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin farklı illerden sporcuların katılımıyla tören geçişi yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Vekili Adem Öztürk, Malazgirt Zaferi'nin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Öztürk, "Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapısını Türklere açmıştır. Biz de bugün buradan söz veriyoruz, yaklaşık bin yıldır bu topraklar üzerinde birlik, beraberlik, huzur içerisinde yaşadık, yine sonsuza dek birlik, beraberlik, huzur içerisinde yaşayacağız. Buna hepimiz yürekten inanıyoruz." dedi.

Öztürk, gençlerin ülkeyi en güzel şekilde temsil edeceğine ve şanlı bayrağı sonsuza dek en yükseklerde dalgalandıracaklarına yürekten inandıklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise Bakanlığın gençlere yönelik sosyal, kültürel ve tarih alanında birçok etkinlik yaptığını aktardı.

Bu çerçevede gençlerin tarih bilincini artırmak için etkinlik düzenlediklerini anlatan Genç, "Aziz ecdadımız, şehitlerimiz bu toprakları kalemiyle, kılıcıyla ve duasıyla kıyamete kadar emanetimizde yaşayacak bizlere bir vatanı bıraktı. Malazgirt Zaferi ile 26 Ağustos'ta doğduğumuz bu topraklarda 30 Ağustos'ta doğrulmayı başardık. Sonsuza kadar da var olmak için ant içtik." diye konuştu.

Kılıç gösterisinin sunulduğu ekinlikte, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğunca konser verildi.

Festival, pazar günü sona erecek.