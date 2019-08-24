Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü

Konseri, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız , Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban , kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

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