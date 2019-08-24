Son Dakika Haberleri: Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü

31 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Şehir Stadyumunda düzenlenen konserde Grup İmera sahne aldı.

Geç saatlere kadar süren konserde, Ahlatlılar gönüllerince eğlendi.

Konseri, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

Malazgirt, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zeynep Bastık, konser gelirlerini Emine Bulut'un küçük kızına bağışlayacak
CHP'den, Emine Bulut'un katiline "Aslan parçası" diyen dernek başkanına dava Aldığı emanet eşyalarla dükkanı dolduğu için bisiklet tamirini sokakta yapıyor Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 12:15:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]