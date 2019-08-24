Son Dakika Haberleri: Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü
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Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü

24 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Şehir Stadyumunda düzenlenen konserde Grup İmera sahne aldı.

Geç saatlere kadar süren konserde, Ahlatlılar gönüllerince eğlendi.

Konseri, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

Malazgirt, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:51 Kaynak: AA
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