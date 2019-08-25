Son Dakika Haberleri: Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü
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Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü

43 dakika önce

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü, System.String[]

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, dünya tarihinin akışına yeni bir yön veren Malazgirt Zaferi'nin 948. yılını kutlamanın gururu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Malazgirt Zaferi'yle yeni bir vatan kazanıldığını ifade eden Taşar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Malazgirt Zaferi, Türk milletine Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açıp, cennet bir vatanın inşa sürecine başlandığı tarihtir. Nitekim bu zaferden yalnızca dört yıl sonra Türkler, Marmara kıyılarına kadar ulaştı. O günden bu güne geçen sürede bu coğrafyanın ebedi bir Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan etti. Malazgirt, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımıdır. Türk milletine Anadolu'yu vatan kılan bir tapu senedidir." diye konuş

Taşar, Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'da yeni bir anlayışın hakim olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"1071'de Anadolu topraklarına ekilen barış ve hoşgörü tohumları yeşererek bütün coğrafyayı kaplamış ve bu coğrafyada yaşayan bütün halklara barış, sevgi ve hoşgörü temelinde ortak yaşama kültürünü yerleştirmiştir. O gün ortaya konan ruh, o gün yeşeren yüksek idealler, asırlar boyunca her zorlukla mücadelede olduğu gibi, İstiklal Savaşımızda da bize ilham vermiş, bu toprakların vatanımız olarak payidar kalmasını sağlamıştır."

Malazgirt, AK Parti, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:26 Kaynak: AA
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