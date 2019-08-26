Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü
1 saat önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde 60 araçlık konvoy, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Muş'un Malazgirt ilçesine gitti.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:06 Kaynak: AA
Van'ın Çaldıran ilçesinde 60 araçlık konvoy, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Muş'un Malazgirt ilçesine gitti.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yaptığı açıklamada, 1071 yılında Anadolu'nun kapılarının açıldığı tarihin 948'inci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Malazgirt'teki atmosferi yaşamak için 60 araçla etkinliklerin yapıldığı alana gittiklerini ifade eden Ensari, ilçe halkıyla beraber Malazgirt ruhunu yaşamak istediklerini kaydetti.
Kayyumun ardından Bakanlık, HDP'li 8 belediye meclis üyesini görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek Meral Akşener'den "idam" çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım 'Uzaydaki ilk suçu' işlediği iddia edilen astronottan açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor