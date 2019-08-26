Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Buradan bütün dünyaya 'Siz Sultan Alparslan'ı ve onun milletini Anadolu'dan göndermek istediniz başaramadınız. Kurtuluş Savaşı'nda bizim yurdumuzu işgal ettiniz başaramadınız, 15 Temmuz'da ezanımızı dindirmek istediniz başaramadınız' diye haykıracağız. Yine başaramayacaksınız, bu ülkeyi bölemeyeceksiniz." dedi.

Yıldız, Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlama programında yaptığı konuşmada, Sultan Alparslan'ın bin yıl önce "Size öyle bir vatan bırakıyorum ki ebediyen sizin olacak" dediğini anımsattı.

Yurdun işgal edilmesine karşı başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır." diyerek verdiği kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlandığını anlatan Yıldız, vatanın tarih boyunca büyük zaferlere tanıklık ettiğini vurguladı.

"Malazgirt ruhu dimdik ayaktadır"

15 Temmuz akşamında da vatanın işgal edilmek istendiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bayrağımız indirilmek, devletimiz hainler tarafından ele geçirilmek istendi ama sizler Selahattin'in, Fatih'in torunları ayağa kalktı. Bin yıl önce Malazgirt Meydanı'nda Sultan Alparslan, 'Ölürsem şehit olacağım, kalırsam bu vatan ebediyen benim milletimin yurdu olacak' demişti. Atının kuyruğunu bağlamıştı. Bu bizim geleneğimizde geriye dönüşün olmadığını ifade eder. İşte bin yıl sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'şimdi bu direnişi başlatıyorum. Hainlere, vatanımızı işgal etmek isteyenlere karşı milletimle beraber meydanlara çıkıyorum ne yapacaklarsa gelsinler yapsınlar.' demişti. 15 Temmuz'da gördük ve şimdi görüyoruz ki bu topraklarda ve bu vatanda Malazgirt ruhu dimdik ayaktadır."

"Türkler ve Kürtler bir ve beraber olarak yeni gönüller fethettiler"

Yıldız, vatanın, uğruna mücadele edilen, gözyaşı ve gerekirse kan dökülen, üzerinde zaferler yaşanan bayrağın dalgalandırıldığı topraklar olduğunu vurguladı.

Sultan Alparslan'ın büyük mücadeleye başladığında önce Kürtler ve Türklerin birbirlerine gönüllerini açtığını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Kürtler ve Türkler, Lazlar, Araplar, Ermeniler bu topraklarda yaşayanlar 'tek millet olarak ilelebet bu vatan için varız' dediler. Malazgirt ruhuyla binlerce yıldır Malazgirt Ovası'nda Türkler ve Kürtler bir ve beraber olarak yeni gönüller fethettiler. Buradan bütün dünyaya 'Siz Sultan Alparslan'ı ve onun milletini Anadolu'dan göndermek istediniz başaramadınız. Kurtuluş Savaşı'nda bizim yurdumuzu işgal ettiniz başaramadınız, 15 Temmuz'da ezanımızı dindirmek istediniz başaramadınız' diye haykıracağız. Yine başaramayacaksınız, bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Anadolu'nun, Dicle'nin, Fırat'ın, aramızda Kıbrıslı kardeşlerimiz var, Kıbrıs'ın çocuklarını sizler ey çakallar yutamayacaksınız. Size bu çocukları kaptırmayacak bu millet."

"Gençlerimiz Malazgirt ruhunu kuşanacak"

Bundan bin 400 yıl önce başlatılan medeniyet yürüyüşünün aynı kararlılıkla devam edeceğine inandığını belirten Yıldız, "Bu topraklarda bir ve beraber olarak bin yıldır devam ettirdiğimiz birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirelim. Bu gençler bu milletin çocukları Malazgirt ruhunu kuşanacaklar. Malazgirt ilk okun atıldığı yerdir. Bu şuura sahip çıkacağız. Ecdadın bize bıraktığı vatana ölümüne dek sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"Tarihin sayfaları zaferlerle dolu"

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ise ağustos ayının elde edilen zaferler açısından önemli bir ay olduğunu belirtti.

Anadolu'yu vatan yapmak üzere mücadele eden kahramanların arasından yürüyen milletin, tarihin sayfalarını zaferlerle doldurduğunu dile getiren Altın, şöyle konuştu:

"26 Ağustos 1071'de Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapıları milletimize açılmıştır. Bu milletin evlatları büyük zaferden bu yana yüzlerce yıldır dalgalandırdığı şanlı bayrağını önüne çıkan engelleri bertaraf ederek bugüne kadar taşıdı. Dost düşman herkes bilmeli ki biz Malazgirt Zaferimizden bu yana etle tırnak gibi bir olduk ve kenetlendik. Bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz."