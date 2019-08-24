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Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri - Yelken yarışı

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ahlat- Avrasya Kültür Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlikler çerçevesinde Ahlat Limanında yelken yarışları yapıldı. 4 kategoride düzenlenen yarışlara katılan 7 ilden 77 sporcu, Van Gölü'nde renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tarakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel bir havada yarışların yapıldığını söyledi.

Tarakçı, "Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Ahlat yelken yarışlarına 9 kulüp katıldı. Optimist, Lazer 4-7, Lazer Radyan sınıflarından yarışlar yapıldı. Bugün 4 kategorideki yarışları tamamladık. Etkinliğimiz pazar günü devam edecek." diye konuştu.

Malazgirt, Avrasya, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:17 Kaynak: AA
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