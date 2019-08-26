Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları

Ağrı'da yüzlerce vatandaş, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alpaslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Muş'un Malazgirt ilçesine hareket etti.

Ağrı Valiliği ve Ağrı Belediyesince hazırlanan çok sayıda minibüsle Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilecek kutlamalara katılmak için toplanan vatandaşlar, kumanyalarını aldıktan sonra yola çıktı.

Konvoyun yola çıkmasından önce AA muhabirine açıklama yapan AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Malazgirt Zaferi'ni coşkuyla kutlamak için Malazgirt'e gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Malazgirt Zaferi'nin önemine değinen Aydın, "Arkadaşlarımızla sahadayız, sabahtan beri çalışmalarımızı yürütüyoruz. Teşkilatımız ve vatandaşlarımızla Malazgirt'e yürüyoruz. Ağrı bugün Malazgirt'e yürüyor. İl merkezi, ilçeler ve beldelerde toplam 150'ye yakın aracımızdan 100'ü Malazgirt'e gitti. Malazgirt Zaferi'ni coşkulu ve heyecanlı şekilde kutlayacağız. Halkımızın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok yoğun ilgisi var. Arkadaşlarımızla sevk ve koordinasyonu yerinde yapıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Tekin Saltan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı kutlama etkinliklerinin renkli ve güzel geçeceğini belirtti.

Hep birlikte Malazgirt Zaferi'ni kutlayacaklarını ifade eden Saltan, şöyle konuştu:

"Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ağrı'dan Malazgirt'e gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın katılacağı etkinlikleri takip edeceğiz, kutlama yapıp geri dönüp geleceğiz. 1071 Malazgirt Muharebesi unutulacak bir şey değil."

Kutlamalara katılacak vatandaşları taşıyan 150 minibüsten 100'ünün Malazgirt'e gitmek için yola çıktığı, diğer 50'sinin ise daha sonra aynı ilçeye hareket edeceği öğrenildi.