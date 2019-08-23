Son Dakika Haberleri: Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı
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Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı

1 saat önce

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Malazgirt'te yapılacak Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına davet etti.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı, System.String[]

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Malazgirt'te yapılacak Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına davet etti.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, 26 Ağustos'ta Malazgirt'te düzenlenecek zafer kutlamaları için AK Parti teşkilatı olarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlçede çalmadık kapı bırakmadıklarını ifade eden Bulut, görevlilerin evleri dolaşarak vatandaşları programa katılmaya davet ettiğini aktardı.

Bulut, ilçeden 185 minibüs ve 250'ye yakın özel aracın kaldırılacağını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:54 Kaynak: AA
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