Son Dakika Haberleri: Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı
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Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı

26 dakika önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı, System.String[]

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Vergili, mesajında, 26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarının tüm Türklere ve İslam alemine açıldığını belirtti.

Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusunun kendisinden sayıca ve silah gücü bakımından üstün olan Bizans ordusunu mağlup ettiğini aktaran Vergili, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun tapu senedi mahiyetindeki Malazgirt Zaferi, aynı zamanda bin yıllık kardeşlik hukukunun tescillendiği, birlik ve beraberlik olgusunun perçinlendiği olağanüstü bir tarihi hadisedir. Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusunun bu büyük zaferi, Anadolu'nun fethinin yolunun açılmasında ve İslamlaşmasında önemli bir dönüm noktasını teşkil etmiştir. Dört bir yanı atalarımızın değerli miraslarıyla dolu olan aziz vatanımız, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasımızdır."

Vergili, Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalmasının sağlandığını vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere bu toprakların kapılarını açan Sultan Alparslan ve kutlu askerlerine, tarih yazarak bize bu güzel vatanı bırakan tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Tüm halkımızın 26 Ağustos Malazgirt Zaferini kutluyorum." dedi.

Sultan Alparslan, Malazgirt, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:38 Kaynak: AA
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