Son Dakika Haberleri: Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı
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Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı

44 dakika önce

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı, System.String[]

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınöz, mesajında, Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması ve yeniden imar edilmesiyle vatan haline geldiğini belirtti.

Malazgirt Zaferi ile Anadolu'da yeni bir anlayışın hakim olduğunu ve asırlar boyunca devam edecek adalet, barış ve hoşgörü medeniyetinin temellerinin atıldığını aktaran Altınöz, şunları kaydetti:

"Malazgirt'te ecdadımızın bütün benliğini saran yüksek idealler, asırlar boyunca her mücadelede olduğu gibi, İstiklal Savaşımız'da da bize rehber olmuş ve bu toprakların ilelebet vatanımız olarak kalmasını sağlamıştır. Şanlı mazimizden ilham alarak kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin, Malazgirt kahramanlarının sahip olduğu iyilik, dürüstlük, çalışkanlık, kardeşlik ve adalet duygularını her zaman yaşatacağına olan inancım tamdır."

Malazgirt, AK Parti, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:50 Kaynak: AA
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