Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı etkinlikleri

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile Belediye Başkanı Feyat Asya, kentteki muhtarlarla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Şimşek, 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımı ile Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü kutlamalarının yapılacağını söyledi.

Programa başta muhtarlar olmak üzere herkesi davet eden Şimşek, il dışından gelen misafirlerin kalacak yer sorunu yaşamamaları için başlattıkları "'Evimiz evinizdir' projesine de destek vermelerini istedi.

Bugünden itibaren Muş'a ve Malazgirt'e binlerce vatandaşın geleceğini aktaran Şimşek, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımız seçim öncesi doğal olarak vaatlerde bulunmuş olabilir. Biz bunu doğal karşılıyoruz ve gerçekleşmesi için her türlü desteği sunacağız. Kendimizi her mahallenin, her köyün muhtarı olarak görüyoruz. Köylerimiz için bu yıl 50 milyon lira bütçe ayrıldı. Bunu daha da arttırmayı düşünüyoruz."

Belediye Başkanı Feyat Asya da göreve geldiği günden bu yana muhtarlarla düzenli olarak bir araya geldiğini söyledi.

Malazgirt Zaferi'nin 3 yıldan bu yana ulusal bazda kutlandığını vurgulayan Asya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Bakanlar Kurulunun büyük bölümü, devlet yöneticilerimiz o gün Muş'a ve Malazgirt'e geliyor. Malazgirt'e olması gereken değeri vermek için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve muhtarlar katıldı.