Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yılı etkinliklerinin tanıtımı Söğüt'te yapıldı - Son Dakika

MALAZGİRT Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerinin tanıtım toplantısı, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapıldı. Toplantıya Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 25- 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerinin tanıtım toplantısı için Bilecik'e geldi. Heyet, ilk önce Şeyh Edebali Türbesi ile Orhan Gazi Camisi'ni ziyaret etti. Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşlik ettiği heyet, daha sonra Söğüt ilçesine geçerek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.